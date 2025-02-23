Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'Birlik ve Beraberlikle Her Türlü Saldırıya Karşı Direnç Göstereceğiz'

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, birlik ve beraberliğin en iyi savunma olduğunu vurguladı, dış müdahalelere karşı olunduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:23
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'Birlik ve Beraberlikle Her Türlü Saldırıya Karşı Direnç Göstereceğiz'

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İranlı Yetkililerle Bir Araya Geldi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, herhangi bir kayıp veya saldırıya karşı en etkili mücadelenin Lübnanlıların birlik ve beraberliği olduğunu ifade etti. Avn, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalar yaptı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, toplantıda Lübnan'ın içişlerine müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Başkalarının Lübnan toprakları üzerinde yürüttüğü savaşlardan yorulduk" dedi. Avn, ülkenin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, "Her türlü saldırıya karşı en iyi mücadele Lübnanlıların birlik ve beraberliğidir" şeklinde konuştu.

Lübnan'ın Bağımsızlığına Vurgu

Lübnan Cumhurbaşkanı, hiçbir kişi, grup veya yetkilinin ülkenin siyasi, kültürel, ekonomik veya askeri bağımsızlığına zarar verme hakkı olmadığını vurguladı. Bu tür müdahalelerin kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.

İran Desteği ve İlişkilerin Geliştirilmesi

İran Meclis Başkanı Kalibaf, görüşmede Avn’a İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan'ın selamını ileterek, onu Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Kalibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kalibaf, ayrıca Lübnan topraklarının birlik ve bütünlüğü ile devlet egemenliğine vurgu yaparak, ülkesinin İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonucu yıkılan bölgelerin yeniden inşasında Arap ve Müslüman ülkelerle birlikte yer almayı hedeflediğini belirtti. İran, Lübnan’ın her zaman istikrarlı ve güvenli bir ülke olarak gelişmesini desteklemektedir.

İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Erakçi, 27 Eylül 2023’te İsrail hava saldırısında ölen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cenaze törenine katılmak üzere Beyrut’a gelmişlerdi.

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