Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in Katar Saldırısı 'Diyalogla Çözümü' Hedef Aldı

Lübnan Cumhurbaşkanı Josehp Avn: İsrail'in Katar Saldırısı 'Diyalogla Çözümü' Hedef Aldı

Josehp Avn, İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının aslında arabuluculuk ve diyalogla çözüm ilkelerini hedef aldığını vurguladı. Avn bu açıklamaları, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptı.

Katar'a verilen mesaj ve tepki çağrısı

Avn, saldırının sadece müzakere heyetini hedef almadığını, aksine "Saldırının yeri olarak da kardeş Katar'ı seçtiler. Çünkü Katar, düşmanın (İsrail'in) tasfiye etme girişiminde bulunduğu diyalog ve barış buluşmalarının lokomotifi konumundadır." sözleriyle belirtti.

Gazze'de çocuklara yönelik ablukayı, Suriye ve Lübnan'daki sivillere yönelik saldırıları hatırlatan Avn, Katar'a düzenlenen saldırının verdiği mesajın "çok net" olduğunu ve buna verilecek tepkinin de aynı açıklıkta olması gerektiğini söyledi.

Avn, daha önce tekrarlanan kınamaların halk nezdinde etkisini yitirdiğini belirterek: "Bu kınamalar tarihimizi ve günümüzü öylesine doldurdu ki artık halklarımıza sıkıcı geliyor, hatta sıkıcıdan da öte hale geldi. Doha'ya yönelik saldırıdan sonra tablo netleşmiştir, artık buna karşı verilecek tepkinin aynı açıklıkta olması gerekir." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu'nda taşınacak soru

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yakında toplanacağını hatırlatan Avn, dünyada barış isteyenlerin orada birleşeceğini belirterek, delegelerle birlikte şu soruyu sormayı önerdi: "İsrail hükümeti, bölgemizde kalıcı adil bir barış istiyor mu?" Avn, yanıtın evet olması halinde Suudi Arabistan'ın 2022 yılında önerdiği Arap Barış Girişimi doğrultusunda hazır olduklarını ileteceklerini söyledi.

Saldırının bilançosu ve zirvenin bağlamı

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Zirve, söz konusu saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor. Toplantı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü operasyonlar ve bölgeye yayılan etkileri sonrası düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirveleri'nin üçüncüsü olma özelliğini taşıyor.