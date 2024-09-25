Lübnan'da 5 Aylık İlaç Stoku Bulundu

Lübnan'daki İlaç Stoku Hakkında Önemli Bilgiler

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası'nın başkanı Joseph Garib, ülkede 5 aylık ilaç stoku bulunduğunu duyurdu.

Vaka Durumları ve İlaç Erişimi

Garib, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki hastaların eczaneler aracılığıyla gerekli ilaçları temin edebildiğini ve aylık ilaç talebinde olağanüstü bir durum yaşanmadığını vurguladı. Ek olarak, Lübnan'daki ilaç tedarik zincirinin şu ana kadar herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadığını belirtti.

Abuk Doğrultusunda İlaç Tedariki

Joseph Garib, Lübnan limanlarına yönelik herhangi bir ablukanın yaşanmadığını ve ilaç şirketlerinin stoklarını doldurmak üzere tedariklerine sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, 2023 yılının sonuna dek olağanüstü durumlar için gerekli temel tıbbi malzemeler ve ilaçlar konusunda hazırlıklar yapıldığını iletti.

Savaş Yaralıları için İlaç Stoku

Garib, savaş yaralılarının tedavisinde kullanılan ilaçların stoklarının 4 ay boyunca yeteceğini de sözlerine ekledi.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail Ordusu, 23 Eylül sabahından itibaren Lübnan'ın güneyinde, Bekaa ve Baalbek bölgelerinde çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu hava saldırıları sırasında yaşamını yitirenlerin sayısı 568'e ulaştı. Ülkedeki güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere göç dalgası da hız kesmeden devam ediyor.