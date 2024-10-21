Lübnan'da Afrikalı Kadınlar Yardım Bekliyor

Lübnan'da Afrikalı Kadınların Korkunç Durumu

İsrail'in yoğun bombardımanı altında mücadele eden Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, çalışmak amacıyla gelen fakat savaş sebebiyle işsiz kalan Afrikalı kadınlar, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Afrikalı Kadınların Çağrısı

Uğradıkları saldırılar nedeniyle zor durumda kalan üç kadın, Patricia Antwin, Isatu Kargbo ve Marion Binta Barrie, Beyrut'taki geçici bir barınakta kalıyorlar. Patricia Antwin, "Hepimiz ülkemize dönmek istiyoruz. Lübnan, güvenli bir ülke değil. Durumumuz son derece kötü." sözleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Barınak ve Yardımlar

Afrika kökenli 172 kadın ve 3 bebek, Lübnanlı ve gönüllü yardımseverler tarafından bir barınağa yerleştirildi. Barınağın kuruluşuna öncülük eden Lea Ghorayeb, "Burada kalan kadınlar, İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerden tahliye edildi." diyerek durumu özetledi.

Ghorayeb, sokakta kalan kadın ve çocuklar için barınağı açtıklarını ve ayni ile nakdi bağışlarla onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. "Bu bağışların bir kısmı, onların Sierra Leone'ye geri gönderilmeleri için harcanacak, kalanıyla burayı daha yaşanabilir hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Güvensizlik ve Acı İçindeki Kadınlar

2021 yılında Lübnan'a gelen Isatu Kargbo, "Sierra Leone'de bir oğlum ve bir kızım var. Onların hayatının daha iyi olması için buraya geldim. Fakat işsizlik ve güvenlik sorunları nedeniyle çok zor günler geçiriyorum" dedi.

Marion Binta Barrie ise, "Acı çekiyoruz, mutlu değiliz. Önceden daha iyi bir hayatımız vardı, fakat şimdi hiçbir şeyimiz yok." diyerek yaşadığı sıkıntıları paylaştı. Kadınlar, ülkelerine dönebilmek ve hayatlarına yeniden başlamak için yardım bekliyor.