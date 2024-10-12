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Lübnan'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 99 Kişi Kurtarıldı

Lübnan denizinden kaçmaya çalışan 99 kişi, ordu tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:18
Lübnan'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 99 Kişi Kurtarıldı

Lübnan'da Deniz Yoluyla Kaçış Denemesi

Lübnan'ı deniz yoluyla terk etmeye çalışan 99 kişi, denizde boğulma tehlikesi yaşadıktan sonra kurtarıldı. Lübnan ordusunun yaptığı açıklamaya göre, bu kişiler Kuzey Lübnan'dan iki botla Kıbrıs'a yasa dışı geçiş yapmayı denediler.

Kurtarma Operasyonu

Ordu unsurları, deniz açıldıktan sonra botlar battıkça 98'i Suriyeli ve 1'i Lübnanlı toplam 99 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Bu olay, Lübnan'ın maruz kaldığı şiddetli saldırıların bir sonucu olarak yaşandı.

İsrail Saldırıları ve İnsan Kaybı

8 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırıları sonucunda, Lübnan'da 2 bin 229 kişi hayatını kaybetti; bunlardan 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın. Ayrıca, yaklaşık 10 bin 380 kişi yaralandı.

Tahliye Harekâtları ve Göç Dalgası

Savaşın ortasında kalan insanlar, Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç etmeye devam ediyor. Suriye'ye ise on binlerce kişinin göç ettiği bildiriliyor, bu durum ülke içindeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

Not: Lübnan Sağlık Bakanlığı verileri, çatışmaların sürdüğü bu zor dönemde ülkenin karşı karşıya olduğu travmayı gözler önüne seriyor.

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