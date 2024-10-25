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Lübnan'da Gazeteci Kaybı: 11 Ölü, 8 Yaralı

Ekim 2023'te Lübnan'da İsrail hava saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti, 8'i yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:46
Lübnan'da Gazeteci Kaybı: 11 Ölü, 8 Yaralı

Lübnan'da Gazeteci Kayıpları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında toplam 11 gazetecinin öldüğünü ve 8 gazetecinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Ebyad'dan Açıklama

Beyrut’ta düzenlenen basın toplantısında Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bu üzücü rakamları paylaştı. Ebyad, İsrail'in Ekim 2023'ten beri yürüttüğü saldırıların sonuçlarını aktardı.

Ölü ve Yaralı Sayısı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmalarda toplamda 2 bin 593 kişi hayatını kaybetti. Bu ölülerin 194’ü kadın, 104’ü çocuk.

Tahliye ve Göç Durumu

İsrail’in bombardımanları sonucunda Lübnan’da ciddi bir göç dalgası yaşanıyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç edenlerin sayısının 100 binleri aştığı tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Karşılık

İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan’ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenleyerek Hizbullah ile çatışmalara devam ediyor.

Hizbullah, İsrail'e karşılık olarak roket ve füzelerle yanıt veriyor, ancak bu saldırılarda özellikle ordu üsleri hedef alınsa da büyük hasar bildirilmedi.

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