Lübnan'da Hizbullah Destekçileri İran'a Destek Gösterisi Düzenledi

Lübnan'da Hizbullah Destekçilerinden İran'a Güçlü Destek

Lübnan'da, Hizbullah taraftarları, İsrail ile karşılıklı saldırılara devam eden İran'a destek göstermek amacıyla büyük bir gösteri düzenledi. Başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde toplanan binlerce gösterici, Iran milli marşını okudu ve destek sloganları attı.

İran ve Hizbullah Liderleri Posterleri Taşıdılar

Göstericiler, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra İran lideri Ali Hamaney ve eski İran lideri Ayetullah Humeyni'nin fotoğraflarını taşıdı. İran, Filistin, Lübnan ve Hizbullah bayrakları ile alanı dolduran kalabalık, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak dayanışma mesajı verdi.

Çatışma ve Saldırılar

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a karşı düzenlediği geniş çaplı saldırılar, özellikle nükleer tesisleri ve İran ordusunun üst komuta kademesini hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birkaç üst düzey komutanın yanı sıra 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Toplamda 224 sivilin öldüğü bildirildi.

İran ordusunun karşı saldırısında ise İsrail hedef alındı; bu saldırıda 25 kişinin öldüğü ve 500'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında en az 224 kişinin öldüğünü ve 1277'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Bu gelişmelere Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail'i kınayan açıklamalar yaptı.

Lübnan'da Hizbullah taraftarları, İsrail ile karşılıklı saldırılara devam eden İran'a destek gösterisi düzenledi. Başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde toplanan Hizbullah destekçileri, İran milli marşını okudu ve destek sloganları attı. Göstericiler, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile İran lideri Ali Hamaney ve İran'ın eski lideri Ayetullah Humeyni'nin fotoğraflarını taşıdı.

Lübnan'da Hizbullah taraftarları, İsrail ile karşılıklı saldırılara devam eden İran'a destek gösterisi düzenledi. Başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde toplanan Hizbullah destekçileri, İran milli marşını okudu ve destek sloganları attı. Göstericiler, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile İran lideri Ali Hamaney ve İran'ın eski lideri Ayetullah Humeyni'nin fotoğraflarını taşıdı.