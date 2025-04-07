Lübnan'da Hizbullah'ın Silahları İçin Diyalog Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin ulusal güvenliği için yaklaşan dönemde stratejik bir taslak hazırlayacağını duyurdu. Avn, Hizbullah'ın silahlarının alınmasına yönelik diyalog çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Lübnan kökenli ABD’lilerden oluşan "Lübnan için ABD Görev Gücü" isimli sivil toplum kuruluşundan bir heyeti kabul etti. Bu ziyarette, ekonomik reformlar ve devlet dışındaki güçlerin silahlarının alınmasının, yalnızca uluslararası toplumun değil, aynı zamanda Lübnan halkının da talebi olduğu ifade edildi.

Hizbullah'ın silahlarının alınması konusundaki bir soruya yanıt veren Avn, diyaloğun önemini vurgulayarak, "Devlet dışında hiçbir silaha veya silahlı gruba yer olmayacak. Sorunlar da diyalogla çözülüyor; sonuçta Hizbullah, Lübnan yapılarındandır," dedi.

Lübnan'ın ulusal güvenliği için çalışmalara başlayacaklarını belirten Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlılıklarını da vurguladı. Ayrıca, BM Lübnan Geçici Barış Gücü Misyonu'nun (UNIFIL) çalışmalarına övgüde bulundu.

İsrail'in devam eden ihlallerine dikkat çeken Avn, "İsrail'in güneydeki 5 noktadan çekilmemesi Lübnan'ın faydasına değil ve durumu daha da karmaşık hale getiriyor," ifadesini kullandı. Hükümetin, ülkenin güneyindeki 4 bin 500 askeri görevlendirme onayını hatırlatan Avn, Litani Nehri'nin kuzeyinde Filistinli grupların kontrolündeki 6 kampın dağıtıldığını belirtti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal etmektedir. Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Ayrıca, İsrail ordusu, elde edilen ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen, Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürmektedir.