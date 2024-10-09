Lübnan'da Hizbullah ve İsrail Arasındaki Çatışmalar Sürüyor

Lübnan'da Hizbullah, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bulunan Meys el-Cebel bölgesinde ilerleyen İsrail askerlerinin hedef alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, bu askerlerin topçu ateşi ve füzelerle vurulduğu ifade edildi.

Çatışmaların Devamı

Bölgede Hizbullah güçleri ile İsrail askeri birimleri arasında çatışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca, Lebbune bölgesine doğru ilerleyen İsrail askerlerinin de füze saldırısına maruz kaldığı; bu saldırılar sonucunda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Israil Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülke topraklarına doğru yaklaşık 40 füze fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail medyasında yer alan habere göre, şarapnel parçalarındaki hasar nedeniyle biri ağır olmak üzere 5 İsrailli yaralandı.

Etkileri ve Son Gelişmeler

Kiryat Bialik'e düşen bir füze ile Hayfa civarındaki çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Tüm bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin arttığını göstermektedir.