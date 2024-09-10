Lübnan'da Hizbullah ve İsrail Ordusu Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

Lübnan Güneyinde Gerginlik Sürüyor

Hizbullah ve İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde karşılıklı saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Hizbullah, İsrail ordusunun kuzeydeki askeri mevkilerine saldırdığını duyurdu. Buna karşılık İsrail ordusu, Hizbullah'a ait yapıları hedef aldığını açıkladı.

Saldırılar ve Yanıtlar

Hizbullah, İsrail'in güneydeki saldırılarına yanıt olarak 11 ayrı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu saldırılarda insansız hava araçları, top ve roketlerin kullanıldığı belirtildi. İsrail ordusu ise, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait askeri yapıların savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alındığını ifade etti.

Çatışmaların Sonuçları

8 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleşen çatışmalarda toplamda 434 Hizbullah mensubunun yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. Bu durum, bölgedeki gerginliğin ne denli yüksek olduğunu göstermektedir.