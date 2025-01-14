Lübnan'da Hükümet Kurma Görevini Üstlenen Nevvaf Selam'dan Cesur Açıklamalar

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevwaf Selam, "Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Lübnan'ın eşit haklara sahip özgür insanların ülkesi olması için yeni dönemin adalet, güvenlik, ilerleme ve fırsatlarla dolu olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam, milletvekillerinin çoğunluğunun desteğine sahip olarak başkent Beyrut'ta Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Halkın Beklentilerini Karşılayacak Bir Liderlik

Selam, hükümeti kurma görevini resmen teslim almasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Lübnan halkının beklentilerini karşılamak amacıyla bu görevi üstlendiğini belirtti. "Derin bir şükran ve sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu benim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda gençlerin beklentilerini gerçekleştirmek için bir eylem çağrısıdır." dedi.

İsrail Saldırılarının Yıkıcı Etkileri

İsrail saldırılarının ardından Lübnan'daki durumu değerlendiren Selam, "İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik barbarca saldırganlığı ve kötü mali politikalar nedeniyle halkımız fakirleşti. Artık yeter demenin vakti geldi." şeklinde konuştu.

Yeniden İnşa Vizyonu

Selam, hükümetinin karşılaşacağı en önemli zorlukların başında İsrail saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşmek olduğunu vurguladı: "Öncelikle, köylerin yeniden inşası için koşulları güvence altına almak adına çalışmalıyız."

Uluslararası İşbirliği ve Adalet Vurgusu

Selam, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi için çaba göstereceklerini belirterek, "Yeniden imar sadece bir vaat değil, bir zorunluluktur," ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve çatışmanın sona ermesi için uluslararası işbirliğinin önemine değindi.

Yolsuzluğa Karşı Reform Çağrısı

Selam, yolsuzluğun hâkim olduğu bir yönetim anlayışını geride bırakmanın zamanının geldiğini belirterek, "Uzun zamandır beklenen siyasi reformların temeli; Taif Anlaşması'nın uygulanmasıdır" dedi.

Genç Neslin Geleceği İçin Bir Taahhüt

Lübnan'daki gençler için güvenli bir gelecek vaat eden Selam, "Uğruna çalışacağımız Lübnan, gençler için olacak. Hayatta kalanlar ve hayatını kaybedenlerin anısına adalet sağlamalıyız," ifadelerini kullandı.

Nevwaf Selam Kimdir?

UAD Başkanı Nevwaf Selam, 1953 yılında Beyrut’ta doğdu. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. UAD Başkanı olarak 6 Şubat 2018'de göreve başladı ve Lübnan'ın uluslararası platformda temsilcisi oldu.