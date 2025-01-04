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Lübnan'da İsrail'in Çekildiği Beldeden Üç Ceset Daha Çıkarıldı

Lübnan'ın El-Hıyam beldesinde üç ceset daha bulundu, toplam ceset sayısı 24'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 19:20
Lübnan'da İsrail'in Çekildiği Beldeden Üç Ceset Daha Çıkarıldı

Lübnan'da Üç Yeni Ceset Bulundu

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde yapılan aramalarda, üç kişinin daha cesedine ulaşıldı. 11 Aralık'ta çekilme sürecini tamamlayan İsrail ordusunun ardından çıkan cesetlerin sayısı 24 olarak kaydedildi.

Sivil Savunma Açıklaması

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, Hıyam beldesinin El-Huma Mahallesi'nde enkaz altından çıkarılan cesetlerin Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Arama çalışmaları, tüm kayıp kişilerin bulunmasına kadar devam edecek.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde Lübnan ordusunun, 60 gün içinde işgal altındaki bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması planlanıyor. Ancak, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde hava saldırıları düzenleyerek evleri yıkması, ateşkes ihlallerinin sürdüğünü gösteriyor.

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