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Lübnan'da İsrail'in Hava Saldırısı: Suriyeli Aileyi Hedef Aldı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Suriyeli bir aileye yönelik acımasız bir saldırıda ölü ve yaralılar belirlendi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:45
Lübnan'da İsrail'in Hava Saldırısı: Suriyeli Aileyi Hedef Aldı

İsrail'in Hava Saldırısı: Suriyeli Aile Hedefte

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında bir Suriyeli aile ağır şekilde etkilendi. Bu üzücü olayda, ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail'e ait hava araçları, Lübnan sınırında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldı. Bu saldırıda, Suriyeli bir ailenin yaşadığı ev tamamen yıkıldı.Aile Üyeleri Arasında Ölü ve Yaralılar Var

Saldırı sonucunda aile bireyleri arasında can kaybı ve yaralanmalar olduğu öğrenildi. Hava saldırısından sonra olay yerine çok sayıda ambulansın gönderildiği ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan kişiler için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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