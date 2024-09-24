Lübnan'da İsrail Saldırısından Kaçış: 27 Bin Kişi Sığınma Merkezlerinde

Lübnan'da Sığınma Merkezleri Artıyor

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, son günlerde artan İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk eden 27 bin kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı. Yasin, 252 okulun sığınma merkezi olarak kullanıldığını belirtti.

Önemli Verilerin Paylaşımı

Yasin, Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesi tarafından yapılan çalışmalarla, bu merkezlerin düzenli olarak ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışıldığını vurguladı. Saldırılarda son 24 saatte 564 kişinin hayatını kaybettiğini, 1850 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Göç ve Sığınma Merkezleri

Yasin, Beyrut, Cebeli Lübnan, Aley, eş-Şuf, Batı Bekaa, Zahle, Akkar ve Trablusşam gibi bölgelere göç eden sivillerin sayısının artarak devam ettiğini ifade etti.

Hükümetin Müdahale Çabaları

Hükümetin insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yasin, sığınma merkezlerinde yatak sayısının yetersiz olduğunu ve bu konuda üreticilerle işbirliği yapmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, acil yardımlar için dost ülkelerle iletişimde olduklarını kaydetti.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan’ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemekte. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, saldırılarda 50 çocuk ve 95 kadın dahil 558 kişi hayatını kaybetti, 1835 kişi yaralandı. Ülkede göç dalgası devam ediyor.