Lübnan'da Kriz Sonrası Joseph Avn Cumhurbaşkanı Seçildi

Lübnan, iki yıldır süregelen cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin ardından tarihi bir adım atarak yeni bir lider seçti. Mecliste gerçekleştirilen oylamada, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak belirlendi.

Bu seçim, Lübnan'ın siyasi geleceği açısından büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ülkede yaşanan istikrarsızlık ve siyasi tıkanma, halkın gündeminden düşmeyen önemli bir konu haline gelmişti. Joseph Avn'ın seçilmesiyle birlikte, Lübnan'ın kriz dönemine bir son vermesi ve siyasi uzlaşmanın sağlanması bekleniyor.

Lübnan Meclisindeki bu önemli oylama, uluslararası alanda da dikkatle takip edildi. Joseph Avn’ın cumhurbaşkanlığı sürecinin, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde ne gibi yenilikler getireceği merakla bekleniyor.