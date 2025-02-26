Lübnan'da Nevvaf Selam Hükümeti Güvenoyu Aldı

Lübnan'da Nevvaf Selam Hükümeti Meclisten Güvenoyu Aldı

Lübnan'da Başbakan Nevvaf Selam liderliğindeki hükümet, Meclis'te gerçekleştirilen oylama sonucunda güvenoyu almayı başardı. Yapılan oylamada, Meclisteki 128 milletvekilinin 95'i Selam hükümetine destek verdi.

Mecliste gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Selam'ın oluşturduğu hükümet kabinesi, milletvekillerinin büyük bir kısmının oyunu alarak güvenoyu kazandı. Oylama öncesinde Selam'ın hükümet programı üzerine tartışmalar yapıldı.

Oylamada, 12 milletvekili ret oy kullanırken, 4 kişi çekimser kaldı. Selam hükümeti, böylece bir kez daha güvenoyu almış oldu.

Lübnan'da Yeni Hükümetin Kurulma Süreci

Lübnan'da iki yıldan fazla süren siyasi belirsizlik ve krizin ardından, 9 Ocak tarihinde Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak tarihinde yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Avn, Selam başkanlığındaki yeni hükümeti 8 Şubat tarihinde onayladı.

Lübnan'da Nevvaf Selam (fotoğrafta) başbakanlığındaki hükümet, Meclis'te yapılan görüşme ve oylama sonucunda güvenoyu aldı. Selam'ın başbakanlığında kurulan hükümet kabinesi, Mecliste dün ve bugün yapılan görüşmeler sonrasında, milletvekillerinin büyük bir kısmının oyunu alarak güvenoyu kazandı.

Lübnan'da Nevvaf Selam (fotoğrafta) başbakanlığındaki hükümet, Meclis'te yapılan görüşme ve oylama sonucunda güvenoyu aldı. Selam'ın başbakanlığında kurulan hükümet kabinesi, Mecliste dün ve bugün yapılan görüşmeler sonrasında, milletvekillerinin büyük bir kısmının oyunu alarak güvenoyu kazandı.