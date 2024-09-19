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Lübnan'da Patlayıcı Cihazlar Üzerine Saldırılar: Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsiz patlamaları sonucu 37 ölü, 608 yaralı var. Sağlık Bakanı Ebyad durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:36
Lübnan'da Patlayıcı Cihazlar Üzerine Saldırılar: Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Lübnan'da Korkunç Patlama Olayı

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Durumu Açıkladı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının ise 608'e yükseldiğini belirtti.

Kritik Durumda Yaralılar

Ebyad, yaralılardan 61'inin yoğun bakımda olduğunu ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti. 17 Eylül Salı günü gerçekleşen patlamalarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Yaralı Sayısındaki Artış

Sağlık Bakanı, patlamalarda yaralananların sayısının 1343'ü orta ve ağır olmak üzere 2 bin 323 olduğunu ifade etti. Yaralı sayısının fazlalığının sebebi olarak, bazı kişilerin birden fazla hastaneye başvurması gösterildi.

Yoğun Bakımda Durum

Yaralılardan 955'inin cerrahi operasyon geçirdiği, şu an 226'sının yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi. Ebyad, telsiz patlamalarının çağrı cihazı patlamalarından daha fazla can kaybına neden olduğunu da vurguladı.

Hizbullah ve Çatışmalar

Hizbullah, Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde patlamalar sonucu 26 mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısının 479’a yükseldiği belirtildi.

İsrail Suçlamaları

Lübnan yetkilileri, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar devam etmektedir.

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