Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300 Yaralı

Lübnan'da Trajedi: Patlamalar Can Aldı

Lübnan genelinde meydana gelen telsiz patlamaları sonucunda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Resmi Açıklamalar Üzerine Gelişmeler

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'ta telsiz cihazlarının patladığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu patlamalar sırasında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının 300’ün üzerinde olduğunu açıkladı.

Yangınlar ve Yaralıların Durumu

Patlamaların ardından yaralıların hastanelere nakil çalışmaları sürerken, Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut’un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale ettiklerini bildirdi.

Gözlemler ve Sorumluluk İddiaları

Beyrut’un Dahiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin üstünde İsrail’e ait olduğu düşünülen bir insansız hava aracının gözlemlendiği ifade edildi. Ayrıca, NNA kaynaklı haberde, İsrail’e ait keşif uçaklarının bölgedeki yoğun uçuşları da kaydedildi.

Çağrı Cihazlarının Patlaması ve Olayın Sorumlusu

Birçok kişinin yaralanmasına ve can kaybına neden olan patlamaların, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında yaşandığı belirtildi. Lübanlı yetkililer, bu olayda İsrail'in sorumlu olduğunu öne sürüyor. Ancak, İsrail'den henüz resmi bir yanıt gelmediği bildirildi.

Gözler Sınırda

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda gerilim tırmanırken, her iki taraf da yaşanan olaylar karşısında dikkatli bir tutum sergiliyor.