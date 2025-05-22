Lübnan'da TİKA Desteğiyle Göz Kliniği Açıldı

Cübeyl'de TİKA Destekli Göz Kliniği Hizmete Girdi

Lübnan'ın Cübeyl kentinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Cübeyl Göz Muayene Kliniği resmen açıldı. Kliniğin açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Cübeyl Müftüsü Şeyh Gassan Lakkis ve birçok sağlık yetkilisi katıldı.

İhtiyaç Sahiplerine Düşük Maliyetle Hizmet

Es-Selame el-Ehli Temel Sağlık Merkezi bünyesinde kurulan klinik, bölgedeki dar gelirli vatandaşlara göz sağlığı hizmeti sunmayı hedefliyor. Kliniğin ayda yaklaşık 200 hastaya göz muayenesi yapması planlanıyor. Hizmetler arasında göz tansiyonu ölçümü, gözlük reçetesi verilmesi ve görme bozukluklarının erken teşhisi yer alacak.

Kurşun Plakalar ile Güvenlik Önlemleri Alındı

Kliniğin radyolojik görüntüleme sistemlerinin bulunduğu odaların kurşun plakalarla kaplanmasıyla, çalışanlar ve hastalar radyasyonun olumsuz etkilerinden korunacak. TİKA tarafından sağlanan tıbbi cihazlarla donatılan klinik, iki aylık bir sürede tamamlandı. Ücretsiz gözlük temini, göz muayeneleri sonucunda gözlük ihtiyacı tespit edilen hastalara sağlanacak.

Türkiye’nin Destekleyici Rolü

Açılışta konuşan Büyükelçi Murat Lütem, bu projenin Türkiye'nin Lübnan'daki kalkınma işbirliği faaliyetlerinin bir örneği olduğuna dikkat çekti. TİKA'nın, eğitimden sağlığa, tarımdan mesleki eğitime kadar birçok alanda insan odaklı projeler gerçekleştirdiğini belirten Lütem, "Amacımız, kalıcı etki yaratan ve toplumun her kesimine hitap eden projelerle dost ve kardeş Lübnan halkının yanında olmaktır," ifadelerini kullandı.

Ortak İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi

Müftü Lakkis ise Türkiye'nin Lübnan'ın zor zamanlarında yanlarında olduğunu vurgulayarak, bu desteklerin kalplerinde özel bir yer tuttuğunu belirtti. Cübeyl Göz Muayene Kliniği'nin, bölgedeki ortak insani değerleri pekiştireceğine ve Türkiye-Lübnan ilişkilerini güçlendireceğine inanıyorlardı.

Lübnan'ın Cübeyl kentinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan Cübeyl Göz Muayene Kliniği hizmete açıldı. Başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan kadim Cübeyl kentindeki Cübeyl Göz Muayene Kliniği, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Cübeyl Müftüsü Şeyh Gassan Lakkis, Lübnanlı bazı milletvekilleri ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı törenle açıldı.

Lübnan'ın Cübeyl kentinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kurulan Cübeyl Göz Muayene Kliniği hizmete açıldı. Başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan kadim Cübeyl kentindeki Cübeyl Göz Muayene Kliniği, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem (fotoğrafta), TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Cübeyl Müftüsü Şeyh Gassan Lakkis, Lübnanlı bazı milletvekilleri ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katıldığı törenle açıldı. Büyükelçi Lütem konuşma yaptı.