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Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 200 Bini Aştı

BM, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:32
Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 200 Bini Aştı

Lübnan'da Zor Zamanlar

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar sonucunda Lübnan'da 200 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

Hava Saldırılarının Etkisi

Grandi, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarına dair X platformundan bir paylaşım yaparak, 50 binden fazla Lübnanlı ve Suriyelinin bu saldırılardan kaçmak için Suriye'ye geçtiğini ifade etti. Bu çerçevede, "200 binden fazla kişi Lübnan içinde yerinden edildi," şeklinde konuştu.

Yardım Çabaları

İhtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla her iki hükümetle dayanışma içinde yardım operasyonlarının sürdüğünü belirten Grandi, bu ağır koşullara karşı belirlenecek çözüm yollarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

İnsan Kaybı ve Göç Başlangıcı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ise resmi rakamlara göre 1030 kişi hayatını kaybetti; bunların arasında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak biliniyor. Özellikle Hizbullah ile gerginliklerin arttığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, saldırılar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Lübnan'daki başkent Beyrut ve diğer kuzey kesimlere yönelik göç dalgaları sürerken, Suriye'ye de 10 binlerce kişi göç etmekte. Saldırılara karşılık veren Hizbullah, İsrail'e roket ve füze saldırıları düzenlemiş, ancak İsrail ordusunun üslerine yönelik bu saldırılarda büyük hasar bildirilmemiştir.

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