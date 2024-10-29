DOLAR
34,28 -0,04%
EURO
37,06 -0,08%
ALTIN
3.056,62 -0,02%
BITCOIN
2.478.501,37 0,04%

Lübnan'daki Çatışmalarda Bir İsrail Askere Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda yaralanan bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:58
Lübnan'daki Çatışmalarda Bir İsrail Askere Daha Hayatını Kaybetti

Lübnan Çatışmalarında Son Gelişmeler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda yaralanan bir askerinin hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yaralanan Askerin Kimliği

Yedidia Bloch isimli yedek asker, 24 Ekim tarihinde meydana gelen çatışmalarda ağır yaralanmıştı. Ordunun açıkladığı bilgilere göre, Bloch, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Ölü Sayısı Arttı

Bu olayla birlikte, 30 Eylül tarihinde başlayan karadan işgalin başlangıcından bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 34'e yükseldi. İsrail ordusu, bu tarihten itibaren Hizbullah'a yönelik geniş çaplı kara operasyonlarına başladığını bildirmişti.

Çatışmaların Arka Planı

Lübnan'da devam eden çatışmalar, bölgedeki istikrarsızlık ve gerginliklerin artmasına neden oldu. Özellikle Hizbullah'ın askeri faaliyetleri, İsrail'in güvenlik endişelerini artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Makedonya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
2
Gündem Özeti: 30 Ekim 2024
3
Kırşehir'de Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
4
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
5
Sudan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlaması
6
Konya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101 Kişilik Zeybek Gösterisi
7
CHP, Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek