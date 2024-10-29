Lübnan'daki Çatışmalarda Bir İsrail Askere Daha Hayatını Kaybetti

Lübnan Çatışmalarında Son Gelişmeler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda yaralanan bir askerinin hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yaralanan Askerin Kimliği

Yedidia Bloch isimli yedek asker, 24 Ekim tarihinde meydana gelen çatışmalarda ağır yaralanmıştı. Ordunun açıkladığı bilgilere göre, Bloch, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Ölü Sayısı Arttı

Bu olayla birlikte, 30 Eylül tarihinde başlayan karadan işgalin başlangıcından bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı 34'e yükseldi. İsrail ordusu, bu tarihten itibaren Hizbullah'a yönelik geniş çaplı kara operasyonlarına başladığını bildirmişti.

Çatışmaların Arka Planı

Lübnan'da devam eden çatışmalar, bölgedeki istikrarsızlık ve gerginliklerin artmasına neden oldu. Özellikle Hizbullah'ın askeri faaliyetleri, İsrail'in güvenlik endişelerini artırıyor.