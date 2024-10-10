Lübnan'daki Çatışmalarda Bir İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Lübnan'daki Çatışma Ortamı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde başlattığı kara saldırıları sırasında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların bir sonucudur.

Ölen Askerin Kimliği

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, 36 yaşındaki yedek Kıdemli Başçavuş Ronny Ganizate, Lübnan'daki Hizbullah ile girdiği çatışma esnasında hayatını kaybetti.

Gelişen Olayların Ardındaki Sayılar

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana, hem Gazze hem de Lübnan'daki çatışmalarda toplamda 731 askerin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

Devam Eden Çatışmalar

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında devam etmektedir. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedefleri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlemektedir.