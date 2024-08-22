Lübnan'daki İsrail Saldırıları: 564 Ölü, 1848 Yaralı

Lübnan'da Çatışmaların Ardından Karşılaşılan Kayıplar

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda kayıplar giderek artıyor. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu süreçte 564 kişi hayatını kaybederken, 1,848 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim ile 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında meydana gelen bu saldırıların sonuçlarını duyurdu. Açıklamada, yaşamını yitirenlerin %93’ünün Lübnan vatandaşı olduğu ifade edilirken, saldırılar neticesinde 110 bin 99 kişinin de yerlerinden edildiği belirtildi.

Çatışmaların Sıcak Noktası: Lübnan ve İsrail Sınırı

İsrail ordusu ile Lübnan merkezli Hizbullah arasında gerginlik devam etmekte. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, iki taraf arasındaki çatışmalar, bölgedeki istikrarı tehlikeye atarken, sivil kayıplar da artmaya devam ediyor.

Umarız, bir an önce barış ve istikrar sağlanır.