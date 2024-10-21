Lübnan'daki Kriz: Kitlesel Yerinden Edilme ve İnsani Yardım Zorlukları

Lübnan'daki Kriz İnsani Durumu Kötüleştiriyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Lübnan Operasyonları Sorumlusu Lotte Ruppert, İsrail'in ülkeye düzenlediği hava ve kara saldırılarının insani yardım ve sağlık hizmetleri açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.

Artan Saldırılar ve Yerinden Edilme Krizi

Lübnan'daki insanlık durumunun hızla kötüleştiğine dikkat çeken Ruppert, "Saldırılarda ciddi bir artış yaşandı ve bu sürede 2 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ayrıca, 10 binden fazla kişi yaralandı. Bunların arasında sivil halk, sağlık çalışanları ve çocuklar da var. Endişemiz giderek büyüyor," dedi.

Ruppert, Lübnan hükümetinin verilerine göre, saldırılardan dolayı 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve bunların yaklaşık üçte birinin çocuk olduğunu vurguladı. "Bu insanlar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kalmak zorunda kalıyor. Ayrıca, geçici barınma alanları var ama bu durum uzun vadede sürdürülebilir değil. İnsanlar umutsuzca yardıma ihtiyaç duyuyor," şeklinde konuştu.

İnsani Yardım Çalışmalarında Zorluklar

Her gün devam eden saldırıların insani yardım çalışmalarını etkilediğini kaydeden Ruppert, "Lübnan Kızılhaçı, ambulans hizmetlerinin esas sağlayıcısı. Ancak çatışma bölgelerinde çalışmak giderek zorlaşıyor," dedi.

Sağlık Sisteminin Durumu

Ruppert, Lübnan'daki sağlık tesislerinin çok kötü durumda olduğunu belirtti ve "Güneydeki sağlık ocaklarının büyük çoğunluğu kapanmak zorunda kaldı. Bu da artan hasta sayısına hizmet vermekte zorluk çekmemize neden oluyor," ifadesini kullandı.

Uzun Süreli Kriz Beklentisi

Lübnan'daki durumu tahmin etmenin zor olduğuna dikkat çeken Ruppert, yaşananların uzun vadede bir krize dönüşeceğini öngördüklerini belirtti. "İnsanların evlerine dönebilmesi için hükümetten ve insani aktörlerden büyük bir çaba bekleniyor. En iyi senaryoda bile ihtiyaçlar çok büyük. Bu nedenle uluslararası dayanışmaya ihtiyacımız var," dedi.