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Lübnan'daki Patlama Olayları ve Macar Firmanın Suskunluğu

BAC Consulting KFT firmasının ofisine aylardır ziyaretçi gitmediği ortaya çıktı. Patlatılan cihazlar nedeniyle endişeler artmakta.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:29
Lübnan'daki Patlama Olayları ve Macar Firmanın Suskunluğu

Lübnan'da Patlatılan Cihazlar ve BAC Consulting KFT

Lübnan'da gerçekleştirilen patlama olaylarının arkasında, Macaristan merkezli BAC Consulting KFT'nin olduğu öne sürüldü. Firmanın Budapeşte ofisine uzun süre boyunca kimsenin uğramadığı belirlendi.

Gold Apollo Şirketinin İfadesi

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, patlatılan cihazların üretiminden BAC Consulting KFT'yi sorumlu tuttu. Bu durum, firmanın ofisine olan ilgiyi artırdı.

Kiracıdan Gelen Açıklamalar

Ofisin bulunduğu apartmanda yaşayan, ismini vermek istemeyen bir kiracı, 20 yıl süresince ikamet ettiği dairede yalnızca bir kadın çalışana rastladıklarını ifade etti. Kiracı, ofisten gelen postalarla ilgilenen kadından başka herhangi bir üretim veya faaliyet yapılmadığını vurguladı. Ayrıca, basında yer alan haberler sonrası tedirginlik hissettiklerini belirtti.

Macar Hükümet Sözcüsünden Açıklama

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, firmanın ülkede herhangi bir üretim faaliyetinin bulunmadığını, sadece aracı bir firma olduğunu açıkladı. Kovacs, "Beyan edilen adreste kayıtlı bir müdürü var fakat bahsedilen cihazlar Macaristan’da asla mevcut olmadı." şeklinde konuştu.

Şirketin Genel Müdürü ve Faaliyetleri

Arcidiacono Cristiana Rosaria isimli kadının firmanın genel müdürü ve sahibi olduğu bildirildi. Söz konusu şirket, bakıma ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle internet sitesini kapatmış. 2022 yılında kurulan firmanın ofis kapısında yalnızca ismi yazılı A4 kağıdı ile karşılaşıldı.

Lübnan'daki Patlama Olayları

17 Eylül 2023 tarihinde Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, olayda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplamda 2,800 kişiden fazla yaralının olduğunu bildirdi. Ayrıca, sonraki gün telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin ölümüne ve 450'den fazla yaralanmaya yol açtı.

Gergin Durum ve Sorumluluk İddiaları

Lübnanlı yetkililer, olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail tarafı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış durumda. Özellikle 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmalarda gerilim hızla artıyor.

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