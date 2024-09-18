Lübnan'daki Patlamalar ve Japon ICOM Telsizleri

Lübnan'da Patlayan Telsizler ve ICOM Cihazları

Lübnan genelinde, çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de yerle bir olması, olayın arka planını daha da merak uyandırıcı hale getirdi. Yapılan incelemelerde, söz konusu cihazların Japonya merkezli ICOM marka olduğu belirtildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medya platformlarında, patlama sonrası ICOM cihazlarına ait zarar görmüş görüntüler yayımlandı. Henüz ICOM Inc. şirketi, bu patlamalar hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

ICOM Telsizlerinin Özellikleri

Japon üretici ICOM tarafından üretilen telsizler, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından çeşitli iletişim amaçlarıyla kullanılmakta. Özellikle amatör radyo operatörleri için tasarlanmış IC-82 modeli, 1650mAh pil kapasitesi ve 54x139x36.7 mm boyutlarıyla dikkat çekmektedir. Ek olarak, bu cihaz 207 kanalı depolama kapasitesine sahip ve mobil iletişimde kullanıcıları desteklemek amacıyla radyo dalgalarını kullanmaktadır.

Acil Durumlarda Kullanım

Dünya çapında 80’den fazla ülkede satışı yapılan ICOM ürünleri, amatör radyo telsizleri, deniz ve havacılık telsizleri gibi çeşitli kategorilere ayrılıyor. Olası acil durumlar ve eğitim amaçları için bazen askeri veya yarı askeri gruplar tarafından da kullanıldığı belirtildi.

Patlamaların Sonrası

Hizbullah mensupları arasında meydana gelen çağrı cihazı patlamaları sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı, ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300 kişiden fazlasının yaralandığını duyurdu. Lübnanlı yetkililer, bu olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda gerginliğin arttığı ifade ediliyor.