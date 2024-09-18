DOLAR
34,06 0%
EURO
38,01 -0,24%
ALTIN
2.832,72 -0,65%
BITCOIN
2.068.369,25 -1,08%

Lübnan'daki Patlamalar ve Japon ICOM Telsizleri

Lübnan'da meydana gelen telsiz patlamaları, Japon ICOM marka cihazların güvenliğini sorgulattı. Olayın detayları ortaya konuluyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:09
Lübnan'daki Patlamalar ve Japon ICOM Telsizleri

Lübnan'da Patlayan Telsizler ve ICOM Cihazları

Lübnan genelinde, çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de yerle bir olması, olayın arka planını daha da merak uyandırıcı hale getirdi. Yapılan incelemelerde, söz konusu cihazların Japonya merkezli ICOM marka olduğu belirtildi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Sosyal medya platformlarında, patlama sonrası ICOM cihazlarına ait zarar görmüş görüntüler yayımlandı. Henüz ICOM Inc. şirketi, bu patlamalar hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

ICOM Telsizlerinin Özellikleri

Japon üretici ICOM tarafından üretilen telsizler, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından çeşitli iletişim amaçlarıyla kullanılmakta. Özellikle amatör radyo operatörleri için tasarlanmış IC-82 modeli, 1650mAh pil kapasitesi ve 54x139x36.7 mm boyutlarıyla dikkat çekmektedir. Ek olarak, bu cihaz 207 kanalı depolama kapasitesine sahip ve mobil iletişimde kullanıcıları desteklemek amacıyla radyo dalgalarını kullanmaktadır.

Acil Durumlarda Kullanım

Dünya çapında 80’den fazla ülkede satışı yapılan ICOM ürünleri, amatör radyo telsizleri, deniz ve havacılık telsizleri gibi çeşitli kategorilere ayrılıyor. Olası acil durumlar ve eğitim amaçları için bazen askeri veya yarı askeri gruplar tarafından da kullanıldığı belirtildi.

Patlamaların Sonrası

Hizbullah mensupları arasında meydana gelen çağrı cihazı patlamaları sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı, ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300 kişiden fazlasının yaralandığını duyurdu. Lübnanlı yetkililer, bu olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda gerginliğin arttığı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
3
Lübnan'daki Patlama Olayları ve Macar Firmanın Suskunluğu
4
Fed, Politika Faizini Düşürdü
5
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi