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Lübnan'daki Savaşın Genişlemesi Ateşkesi Tehdit Ediyor

UNRWA Genel Komiseri, Lübnan'da savaşın yayıldığını ve ateşkesi zorlaştırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:35
Lübnan'daki Savaşın Genişlemesi Ateşkesi Tehdit Ediyor

UNRWA Genel Komiserinden Önemli Açıklama

İsviçre vatandaşı Philippe Lazzarini, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri olarak Lübnan'daki çatışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleşen Ziyaret ve Durum Değerlendirmesi

Lazzarini, Lübnan'da insanların korku ve endişe içinde yaşadığına vurgu yaparak, bölgeden yeni döndüğünü açıkladı. Adeta evlerini terk etmek zorunda kalan, çoğunluğu kadın ve çocuk olan yüzbinlerce insan, güvenli bir sığınak arayışında.

Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

UNRWA ekipleri, hem Filistinli, hem de Lübnanlı ve Suriyeli mültecilere yardım sunmak için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Lazzarini, bu yardımların yanı sıra çocuklara yönelik psikolojik destek hizmetlerinin de verildiğini aktardı.

Liderlere Çağrı

Liderlere seslenen Lazzarini, acil olarak insanlık trajedisini sona erdirecek adımlar atmalarının zamanının geldiğini belirtti. "Lübnan’da savaşın genişlemesi, bölgedeki siviller için hayati önem taşıyan ateşkesten bizi uzaklaştırıyor" dedi.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusunun Hizbullah ile sürdürdüğü çatışmalar 8 Ekim 2023'te başladı. 23 Eylül'den bu yana gerçekleştirilen hava saldırılarında, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplamda 2,255 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında, 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Yerinden Edilme ve Göç

Israil bombardımanları sonucu yüz binlerce kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 430,000'den fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı. Kentten kentte bir göç dalgası sürerken, savaş ortamı insanları her geçen gün daha da fazla etkiliyor.

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