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Lübnan'daki Türkmenler Zor Günler Geçiriyor

İsrail'in saldırıları altında zor günler geçiren Lübnan Türkmenleri, Türkiye'den destek bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:06
Lübnan'daki Türkmenler Zor Günler Geçiriyor

Lübnan'daki Türkmenlerin Zorluğu

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, Baalbek bölgesinde yer alan Türkmen köyü Duris'te yaşayan bireyler için büyük zorluklar yaratıyor. AA ekiplerinin gerçekleştirdiği röportajlarda Türkmenler, savaşın etkilerini ve yaşadıkları korkuları dile getirdiler.

Duris Köyü'nde Zor Günler

Köy sakinleri, 23 Eylül'den bu yana yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Türkmen Derneği Başkanı Ali Gorli, yaşadıkları tehlikenin ciddiyetini vurgulayarak, "İsrail burada bize saldırdı. Birini diğerinden ayırt etmedi," ifadelerini kullandı.

Ailelerin Hikayeleri

Ailenin en yaşlı bireyi 88 yaşındaki Ahmed Muhammed Gorli, gençliğinde yaşadığı zorlukları anlatarak, "Savaşın ne olduğunu öğrendik," dedi. Sade Gorli ise savaşın yarattığı korku nedeniyle huzursuz olduklarını belirtti.

Türkiye'ye Özlem

Ali Gorli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'daki Türkmenlere kapılarının açık olduğunu söylemesinin ardından, birçok kişinin Türkiye'ye gitmek istediğini ifade etti. "Türkiye'yi seviyorlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorlar," diye ekledi.

Lübnan'da Türkmen Nüfusu

Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksud, ülkede 20-25 bin civarında Türkmen yaşadığını belirtti. Türkmenler, genellikle kuzeyde Trablusşam çevresinde ve Bekaa Vadisi bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

Destek Beklentileri

Maksud, Türkiye'nin Lübnanlı Türkmenlere sürekli destek olduğu ve Erdoğan'ın geçmişte Türkmen bölgelerine yaptığı ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini dile getirdi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkamızda durduğunu görmek bizim için son derece özgüven verici," diye konuştu.

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