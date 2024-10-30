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Lübnan'dan İsrail'e İHA Saldırısı: Fabrika Hedef Alındı

Lübnan'dan gerçekleştirilen İHA saldırısında İsrail'deki bir uçak parça fabrikasında hasar meydana geldi. Saldırı sonrası can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:14
Lübnan'dan İsrail'e İHA Saldırısı: Fabrika Hedef Alındı

Lübnan'dan İsrail'e İnsansız Hava Aracı Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırı sonucunda, uçak parçaları üreten fabrika binasında hasar meydana geldi.

İsrail Ordusu Açıklama Yaptı

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Lübnan'dan fırlatılan bir İHA'nın Nehariya kentine düştüğü bilgisi verildi. İHA'nın düşüş anının ordunun sistemleri tarafından tespit edildiği ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Diğer İHA'lar Düşürüldü

Kuzeydeki Batı Celil bölgesinde, Lübnan’dan gönderilen 3 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Ayrıca, bölgede meydana gelen bir yangına müdahale edildiği belirtildi, ancak yangının nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Fabrika'nın Hasar Durumu

İsrail'in devlet televizyonu KAN, Nehariya’yi hedef alan İHA saldırısında bir fabrikanın zarar gördüğünü bildirdi. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, düşen İHA'nın uçak parçaları üreten bir fabrikanın binasında hafif hasara yol açtığı kaydedildi.

Lübnan'daki Savaşın Sonuçları

İsrail ordu birlikleri ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süregelen çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplamda 2 bin 792 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 104’ü çocuk, 194’ü kadın. Ayrıca, 12 bin 772 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Karşılıklı saldırılar devam ediyor ancak henüz büyük bir hasar bildirilmedi.

Yerinden Edilenler

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 518 bin 500'ünün Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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