Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan Roket Saldırısı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine doğru onlarca roket fırlatıldı. Saldırıların ardından İsrail'in hava savunma sistemleri, atılan roketleri etkisiz hale getirdi. Fırlatılan roketlerin havada yarattığı ışık izleri ve patlamalarla birlikte etrafa saçılan kıvılcımlar görüldü.

İsrail Ordusunun Müdahalesi

İsrail ordusu, gece saatlerinde sınır bölgesine iki kez aydınlatma fişeği fırlattı. Yapılan resmi açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin büyük çoğunluğunun etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Hizbullah'ın Açıklaması

Saldırıyla ilgili Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hillel yerleşim biriminin hedef alındığını duyurdu. Ayrıca, bu saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye yönelik düzenlediği hava saldırılarına bir misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgedeki Gerilim

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılar ve kuzey sınırındaki Lübnan Hizbullahı ile olan çatışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Mavi Hat olarak bilinen sınır hattında askeri gerilim ise tavan yapmış durumda.

İsrail, Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürdü ve bu durum özellikle İran'dan güçlü bir karşılık beklentisine yol açtı.