Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket fırlatıldı, Hizbullah saldırıyı şu şekilde açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:40
Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan Roket Saldırısı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine doğru onlarca roket fırlatıldı. Saldırıların ardından İsrail'in hava savunma sistemleri, atılan roketleri etkisiz hale getirdi. Fırlatılan roketlerin havada yarattığı ışık izleri ve patlamalarla birlikte etrafa saçılan kıvılcımlar görüldü.

İsrail Ordusunun Müdahalesi

İsrail ordusu, gece saatlerinde sınır bölgesine iki kez aydınlatma fişeği fırlattı. Yapılan resmi açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin büyük çoğunluğunun etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Hizbullah'ın Açıklaması

Saldırıyla ilgili Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hillel yerleşim biriminin hedef alındığını duyurdu. Ayrıca, bu saldırının İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye yönelik düzenlediği hava saldırılarına bir misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgedeki Gerilim

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılar ve kuzey sınırındaki Lübnan Hizbullahı ile olan çatışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Mavi Hat olarak bilinen sınır hattında askeri gerilim ise tavan yapmış durumda.

İsrail, Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürdü ve bu durum özellikle İran'dan güçlü bir karşılık beklentisine yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!