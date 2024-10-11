Lübnan'dan İsrail'e Tanksavar Saldırısı: 1 Ölü

Lübnan'dan Gelen Tanksavar Saldırısı

Lübnan topraklarından İsrail'in kuzey bölgelerine düzenlenen tanksavar roketi saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Kızıl Davut Yıldızı Açıklama Yaptı

İsrail acil servislerinden olan Kızıl Davut Yıldızı, bu saldırının Yi'ron yerleşim alanına yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin 27 yaşında Taylandlı bir işçi olduğu açıklandı.

Olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, uluslararası toplumun dikkatini yeniden bu çatışmalara çekmiş durumda.