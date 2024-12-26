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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriye ve Kuveytli Mevkidaşlarıyla Görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, Suriye ve Kuveytli mevkidaşlarıyla iyi komşuluk ilişkileri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:13
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriye ve Kuveytli Mevkidaşlarıyla Görüştü

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriyeli ve Kuveytli Mevkidaşları ile Görüşme Gerçekleştirdi

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasının beklentisi dile getirildi.

Buhabib, Şeybani'ye yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Suriye'ye diplomatik alanda yeni bir sayfa açarken başarılar diledi. Lübnan'ın, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve halkının kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediğini vurguladı.

Buhabib, Suriye ile halkların ve ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlü komşuluk ilişkileri kurma arzusunu ifade ederek, Suriye'yi ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi. Şeybani, Buhabib'in olası ziyaretinden memnuniyet duyacağını belirtti ve bakanların, Lübnan ve Suriye arasındaki ortak meseleleri değerlendirmek üzere gelecek yılın başında bir araya gelme konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

Kuveytli Mevkidaşı ile Görüşme

Buhabib'in, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya ile de bir görüşme yaptığı açıklandı. Bu görüşmede, Lübnan ve Suriye'deki durum ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı ele alındı.

Buhabib, Kuveytli mevkidaşına Lübnan'a verdiği daimi destek ve insani yardımlar için teşekkür etti. Ayrıca, Kuveyt Büyükelçiliği ve Kuveyt'teki Lübnanlılar ile Kuveytli bağışçılar tarafından işbirliği içinde toplanan 31 tonluk yardımın Lübnanlı yetkililere 22 Aralık'ta teslim edildiğini hatırlattı.

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