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Lübnan Ekonomi Bakanı: İsrail Saldırıları Ekonomik Kayıp 15-20 Milyar Dolar

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Emin Selam, İsrail saldırılarının ülkeye verdiği ekonomik zararın 15 ila 20 milyar dolar olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:02
Lübnan Ekonomi Bakanı: İsrail Saldırıları Ekonomik Kayıp 15-20 Milyar Dolar

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Emin Selam'dan Açıklamalar

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Emin Selam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının ülkesine verdiği ekonomik zararın 15 ila 20 milyar dolar arasında olduğunu duyurdu. Selam, bu kayıpların çok büyük olduğunu ifade ederek, Lübnan'ın şuan milyarlarca dolara ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Ateşkes Sonrası Kritik Dönem

Selam, ateşkes antlaşmasının ardından Lübnan'ın çok ciddi bir yol ayrımında olduğunu vurgulayarak, verilecek kararların ülkeyi ya kurtaracağını ya da zor bir duruma düşüreceğini dile getirdi. Ülkenin uluslararası toplumdan yardım alabilmesi için güven vermesi gerektiğinin altını çizen Selam, 'Kayıplar çok büyük, Lübnan'ın şu anda milyarlarca dolara ihtiyacı var.' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Destek

Bakan Selam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması ve Lübnan ordusunun ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanması konularında uluslararası desteğin önemine dikkat çekti. 'Bu projenin başarıya ulaşması için tüm Lübnan halkını bir araya getirmeye odaklanacağız.' diye ekledi.

Türkiye ile İlişkiler

Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin de altını çizen Selam, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının Lübnan'a her zaman destek verdiğini ifade etti. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Ateşkesin Önemi

Ateşkes sürecinin kritik olduğunu söyleyen Selam, 'Eğer ateşkes süresince barışçıl bir dönem geçirmeyi başarabilirsek, tırmanmayı önleyebiliriz.' dedi. 60 gün süresince temkinli ve akıllı davranılması gerektiğini vurguladı.

Selam, "Daha akıllıca davranmalıyız, İsrail'a ateşkesi bozması için herhangi bir bahane vermemek adına dikkatli olmalıyız." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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