Lübnan Hükümeti Silahların Toplanmasında 'Dengeli' Yaklaşım Sergiledi

Gassan Rifi: Zamanlama belirsiz, gerilimse azaldı

VESİM SEYFEDDİN - Lübnanlı siyasi analist Gassan Rifi, Lübnan hükümetinin kabine toplantısında sunulan ordunun silahları toplama planına ilişkin "dengeli bir yaklaşım" sergilediğini söyledi.

Hükümetin dün kabine toplantısında onayladığı, ordunun, silahları devletin tekeline alma planı memnuniyetle karşılandı; ancak ne zaman uygulanacağı ile ilgili bir çerçeve belirtilmedi.

Rifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada hükümetin tutumunu "Ne kurt ölür ne koyun telef olur" şeklinde niteledi ve hükümetin hem kendi hem Hizbullah'ın hassasiyetlerini göz önünde bulundurduğunu savundu.

Rifi ayrıca, "Dünkü görüşmeler, hükümetin silahların devlet kontrolünde olması ilkesinden geri adım atmadığını, buna karşılık Hizbullah'ın reddettiği zaman sınırlamasının kaldırılmasının ardından grubun kaybeden taraf olarak görülmediğini gösterdi." dedi.

5 Ağustos'ta alınan ve silahların yıl sonuna kadar toplanması kararına işaret eden Rifi, "Lübnan ordusu artık silahların toplanması için kesin bir takvime bağlı değil." ifadesini kullandı.

Rifi, planın "ilk bilgilere göre" hem ordunun imkan ve kabiliyetleri hem de İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle uygulanmasını engelleyebilecek çok sayıda karışıklık içerdiğini belirtti.

Kabinenin resmi karar almadan mevcut planı olumlu karşılaması ve Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri'nin kabine toplantısından memnun olmasına vurgu yapan Rifi, bunun ülkedeki siyasi gerginliği azaltmaya katkı sağladığını söyledi.

Rifi, "Hükümet, silahların toplanması planına zaman sınırlaması getirmeyi reddeden Şii kanadı kışkırtmamaya çalıştı ve dünkü kabine toplantısı kararlarıyla istediğini elde etti." dedi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, kabinenin kararlarını okuduğu basın toplantısında, "kabinenin ordunun silahlara el koyma planını dinlediğini ve memnuniyetle karşıladığını, içeriğini ve müzakerelerini gizli tutmaya karar verdiğini" söylemişti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın silahlarını ancak İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.