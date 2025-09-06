DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.909 0,67%

Lübnan Hükümeti Silahların Toplanmasında 'Dengeli' Yaklaşım Sergiledi

Gassan Rifi, hükümetin ordunun silahları toplama planına 'dengeli' yaklaşım sergilediğini, zamanlama belirsizliğinin siyasi gerilimi azalttığını söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:27
Lübnan Hükümeti Silahların Toplanmasında 'Dengeli' Yaklaşım Sergiledi

Lübnan Hükümeti Silahların Toplanmasında 'Dengeli' Yaklaşım Sergiledi

Gassan Rifi: Zamanlama belirsiz, gerilimse azaldı

VESİM SEYFEDDİN - Lübnanlı siyasi analist Gassan Rifi, Lübnan hükümetinin kabine toplantısında sunulan ordunun silahları toplama planına ilişkin "dengeli bir yaklaşım" sergilediğini söyledi.

Hükümetin dün kabine toplantısında onayladığı, ordunun, silahları devletin tekeline alma planı memnuniyetle karşılandı; ancak ne zaman uygulanacağı ile ilgili bir çerçeve belirtilmedi.

Rifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada hükümetin tutumunu "Ne kurt ölür ne koyun telef olur" şeklinde niteledi ve hükümetin hem kendi hem Hizbullah'ın hassasiyetlerini göz önünde bulundurduğunu savundu.

Rifi ayrıca, "Dünkü görüşmeler, hükümetin silahların devlet kontrolünde olması ilkesinden geri adım atmadığını, buna karşılık Hizbullah'ın reddettiği zaman sınırlamasının kaldırılmasının ardından grubun kaybeden taraf olarak görülmediğini gösterdi." dedi.

5 Ağustos'ta alınan ve silahların yıl sonuna kadar toplanması kararına işaret eden Rifi, "Lübnan ordusu artık silahların toplanması için kesin bir takvime bağlı değil." ifadesini kullandı.

Rifi, planın "ilk bilgilere göre" hem ordunun imkan ve kabiliyetleri hem de İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle uygulanmasını engelleyebilecek çok sayıda karışıklık içerdiğini belirtti.

Kabinenin resmi karar almadan mevcut planı olumlu karşılaması ve Lübnan Meclis Başkanı ve Şii Emel Hareketi lideri Nebih Berri'nin kabine toplantısından memnun olmasına vurgu yapan Rifi, bunun ülkedeki siyasi gerginliği azaltmaya katkı sağladığını söyledi.

Rifi, "Hükümet, silahların toplanması planına zaman sınırlaması getirmeyi reddeden Şii kanadı kışkırtmamaya çalıştı ve dünkü kabine toplantısı kararlarıyla istediğini elde etti." dedi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, kabinenin kararlarını okuduğu basın toplantısında, "kabinenin ordunun silahlara el koyma planını dinlediğini ve memnuniyetle karşıladığını, içeriğini ve müzakerelerini gizli tutmaya karar verdiğini" söylemişti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın silahlarını ancak İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP Iğdır'da 'Terörsüz Türkiye' Ziyaretleri: Şehit Aileleri ve Aşiret Federasyonu'na Destek
2
Trump, Maduro'ya Baskı İçin Venezuela Kartellerine Yönelik Askeri Seçenekleri Değerlendiriyor
3
Kara Yollarında Çalışmalar: TEM ve TAG'da Trafik Düzenlemeleri
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Söder: NATO askerleri Ukrayna'da konuşlandırılamaz
6
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
7
Balıkesir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü 'Tülütabaklar' Gösterisiyle Kutlandı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı