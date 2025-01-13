Lübnan'ın Güneyinde İsrail'in Çekildiği Bölgelerde 11 Ceset Bulundu

Lübnan'ın güneyindeki İsrail ordusunun çekildiği beldelerde 11 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı. Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirmeye göre, ülkenin güneyinde Tayr Harfa'da 10 ve Şema'da 1 olmak üzere toplam 11 ceset bulundu.

Bulunan cesetler ve uzuvlar, DNA testi için yetkililere teslim edildi. Ayrıca, Lübnan ordusu ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmaların tüm kayıplar bulunana kadar devam edeceği vurgulandı.

Böylece, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çekildiği bölgelerde gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda çıkarılan cesetlerin sayısı, Hıyam'dan 42'si olmak üzere toplamda 80'e yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) geçerliliğe girmişti. Anlaşma gereğince, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerine aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Diğer yandan, İsrail'in yürüttüğü hava saldırıları ve ev yıkımları, ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri sürdürüyor.