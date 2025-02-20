Lübnan'ın Güneyine Dönen Halk, Yıkım İçinde Karşılaştı

İsrail'in çekildiği Kefr Killa beldesinde halk, yıkımın hüznü ve dönüşün mutluluğu arasında karışık duygular yaşıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:28
Lübnan'ın Güneyine Dönen Halk, Yıkım İçinde Karşılaştı

Lübnan'ın Güneyine Dönüşte Yıkım Manzarası

Çağrı Koşak'ın haberine göre, İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyine geri dönen bölge halkı, yaşadıkları yerleri adeta "enkaza dönmüş" halde buldu.

Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşması sonrasında, İsrail işgal sürecini 26 Ocak’a kadar uzattı ve 18 Şubat’a kadar birçok bölgeden çekildi. Lübnan ordusu, İsrail'in işgal ettiği 11 bölgede kontrol sağlamayı başardı. Birleşmiş Milletler (BM) ise Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracılığıyla, İsrail'in güneydeki yerleşim bölgelerinden çekildiğini duyurdu.

Kefr Killa beldesine dönen halk, karşılaştıkları yıkım karşısında derin bir üzüntü yaşıyor. Beldede yaşayan Kefr Killa Belediye Başkanı Hasan Sis, durumu şöyle özetliyor: "Yıkımın hüznü ve Kefr Killa'ya dönüşün mutluluğu arasında, karışık hisler içindeyim." Sis, beldeye dönüşten duyduğu memnuniyeti yaşanan felaketle bir arada hissettiğini ifade etti.

Halkın Duyguları

Bölge sakinlerinden Hıdır Hamud, "En önemlisi bizim beldemize dönmemiz. İkincisi ise şehitlerimiz, buradaki dostlarımız, bölgede yaşayanların durumu..." diyerek geri dönüşün önemine vurgu yaptı.

Kefr Killa’ya dönen Mohammed Mahmud ise, "Elhamdülillah, evim büyük ölçüde yıkıldı, ama sağlığım yerinde. Kırılmamış bir bardak ve bir tabak bile yok. Tavan yere çökmüş." şeklinde konuşarak, beldenin %90’ından fazlasının yok olduğunu belirtti.

İsrail'in Çekilme Süreci

İsrail ve Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde güneyden tamamen çekilmesi gerekiyordu. Ancak, şartların tam sağlanmadığını öne süren İsrail, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan on binlerce kişi, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerlerinden edildi. 19 Şubat’ta Lübnan askerlerinin konuşlandığı noktalarda, belirtilen tarihlerde geri dönüşler başladı.

BM, İsrail'in çekilme sürecini geciktirdiğine dikkat çekerek, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beykoz'da Karlı Yolda Otomobilin Yaraladığı Anlar Kamerada
2
Erzurum'da Jandarmadan Kar Kışına Müdahale: 143 Kişi Kurtarıldı
3
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
4
FNSS ve EDGE, BAE'nin BMP-3 Zırhlı Araçlarını Modernize Edecek
5
Ankara'da Taksiciler, Sürücüyü Darbederek Hakim Karşısına Çıkıyor
6
MSB'den Terörle Mücadele ve Uluslararası İşbirliği Açıklamaları
7
Aydın'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı, Kaza Güvenlik Kamerasında görüntülendi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?