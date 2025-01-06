Lübnan'ın Hıyam Beldesinde 7 Cenaze Daha Bulundu

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından, Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinde 7 kişinin daha cenazelerine ulaşıldı. Bu keşifle birlikte cenazelerin toplam sayısı 31'e yükselmiş oldu.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı noktalarda arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hıyam'ın Es-Saha Mahallesi'nde 5, El-Ayn ve El-Huma mahallelerinde ise bireysel olarak birer naaş tespit edildi.

Cenazelerin, bölgedeki Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüleceği ve tüm kayıplar bulunana kadar arama çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgalindeki bölgelere aşamalı olarak konuşlanması bekleniyor.

11 Aralık 2024'te, İsrail'in Hıyam beldesinden çekildiğini açıklamasının ardından, Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birleşenlerinin koordinasyonunda beldenin çevresine konuşlanma işlemleri başladı.

Öte yandan, İsrail'in hava saldırıları düzenleyerek Lübnan'ın güneyindeki evleri yıkmaya devam etmesi ve ateşkese yönelik ihlalleri sürdürmesi endişeleri artırıyor.