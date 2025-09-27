Lübnan: İran İlişkilerinin Düzelmesi Egemenliğe Saygıya Bağlı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İran'la ilişkilerin düzelmesi için karşılıklı egemenliğe saygı ve iç işlere müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:36
Görüşme ve Başbakanın Mesajı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İran ile ilişkilerin normalleşmesi için her iki ülkenin karşılıklı olarak egemenliğine saygı duyulmasının ve iç işlerine müdahale edilmemesinin şart olduğunu belirtti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya geldi. Laricani, Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ile Haşim Safiyuddin'in İsrail saldırılarında öldürülmesinin 1. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreni için Lübnan'a gelmişti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Açıklamaları

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 6 Ağustos'ta katıldığı bir televizyon programında, Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması kararına ilişkin olarak Hizbullah'a verdiği desteği dile getirdi.

Bu konudaki nihai karar Hizbullah'a ait olacaktır. Biz ona uzaktan destek veriyoruz ancak kararlarına müdahale etmiyoruz. Erakçi ayrıca, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ilk defa gündeme gelmediğini söyledi.

Lübnan'ın Tepkisi

Lübnan tarafı, silahların devletin tekelinde toplanması kararıyla ilgili İranlı yetkililerden gelen açıklamalara tepki göstererek bu beyanları reddettiklerini ilan etti.

Selam'ın ifadesine göre bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler, karşılıklı egemenlik saygısı ve iç işlere müdahale etmeme prensipleri çerçevesinde ele alınmalı.

