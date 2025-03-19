Lübnan: İsrail, Uluslararası Güçlerin Görevlendirilmesi Teklifini Reddetti

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Açıklamalarda Bulundu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürdüğü 5 noktadan çekilmesi için sunulan tekliflerin Tel Aviv yönetimi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüşme

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede ülkesinin ekonomik reformlara ihtiyaç duyduğunu belirten Avn, kendisinin yönetimindeki dönemde bu reformları hayata geçirmeye odaklanacaklarını kaydetti.

İsrail'in Çekilmeli ve Diplomatic Çabalar

Avn, İsrail'in Lübnan topraklarındaki bazı noktalardan çekilmemesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya engel olduğunu belirtirken, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese de aykırı olduğunu dile getirdi. "İsrail, işgal ettiği 5 noktadan çekilmesi ve oralara uluslararası güçlerin konuşlanması için Lübnan tarafından sunulan tekliflerin tümünü reddetti" diyen Avn, bu konuyu çözüme kavuşturmak için diplomatik çabaların devam ettiğini ifade etti.

Esir Durumu ve Sınır İstikrarı

İsrail'in 5 esiri teslim ettiğini ancak hala Lübnanlı bazı esirleri elinde tuttuğunu belirten Avn, Lübnan olarak İsrail'in elindeki tüm esirlerin serbest kalması konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı. Ayrıca, Lübnan-Suriye sınırında yaşanan olaylara değinen Avn, Suriye ile iletişimi sürdürerek istikrarı geri getirmeye çalıştıklarını aktardı. Lübnan ordusunun son 3 günde yaşananların tekrar etmemesi için sınır bölgesindeki beldelere konuşlandığını söyledi.

Ateşkes Anlaşmasına İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken, 288 kişi de yaralandı. Özellikle, Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında, sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.