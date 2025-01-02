Lübnan Meclis Başkanı Berri, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Lübnan'daki ve bölgedeki son durum, siyasi gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Berri'nin basın ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Barrot'un Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine katkı sağladı. Ayrıca, Berri'nin Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ve ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile de bir araya geldiği bildirildi. Bu görüşmeye, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson da katıldı.

Görüşmede, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri ve sahadaki mevcut durum üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Berri ayrıca, Vatikan'ın Beyrut Büyükelçisi Paolo Borgia'yı da kabul ederek, siyasi gelişmeler ve genel durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü saat 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun 60 gün içinde, İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerine aşamalı olarak konuşlanması planlanıyor.

Buna karşın, İsrail ordusu, hava saldırıları ve diğer ihlalleriyle ateşkesi bozmaya devam ediyor. Şu ana kadar Lübnan'ın güneyindeki yalnızca 2 beldeden çekilirken, ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan, İsrail, Fransa ve ABD yer alıyor.