Lübnan Meclisinde Cumhurbaşkanı Seçimi: Talepler Boşta Kaldı

Lübnan'da iki yıl aradan sonra yapılan oturumda yeni Cumhurbaşkanı seçilemedi, oturuma iki saat ara verildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:39
Lübnan Meclisinde Cumhurbaşkanı Seçimi: Talepler Boşta Kaldı

Lübnan Meclisinde Cumhurbaşkanı Seçimi Gerçekleşmedi

Lübnan Meclisi, iki yıl aradan sonra düzenlenen oturumda yeni cumhurbaşkanını belirlemek için toplanmasına rağmen, yine bir sonuç elde edilemedi. Bugün gerçekleştirilen 13. oturumda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn yalnızca 71 oy aldı.

Toplamda 37 çekimser ve 18 geçersiz oy kullanılırken, diğer adaylar için de 2 oy verildi. Meclis, seçim sürecinde bir iki saatlik ara vermek durumunda kaldı; ayrıca, ikinci oturumun bugün yapılacağına ilişkin karar verileceği belirtildi.

Seçim Sürecinin Yasal Çerçevesi

Ülke yasalarına göre, bir adayın ilk oturumda cumhurbaşkanı seçilmesi için en az 86 oy alması gerekiyor. Ancak, Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın görev süresinin 31 Ekim 2022'de sona ermesinin ardından, yeni bir cumhurbaşkanı seçilebilmiş değil.

Meclisteki en son oturum ise 14 Haziran 2023'te gerçekleşmişti. Eski Cumhurbaşkanı Avn, 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46. oturumda göreve gelmişti.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanının Maruni Hristiyan, Başbakanın Sünni ve Meclis Başkanının Şiilerden seçilmesi gerekiyor.

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