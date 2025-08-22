Lübnan Ordusu Filistin Mülteci Kamplarındaki Silahları Teslim Almaya Başladı

Teslimat süreci Beyrut ve Sur kamplarında başladı

Filistin Yönetimi, Lübnan ordusunun ülke içindeki filistinli mülteci kamplarında bulunan silahları teslim almaya başladığını açıkladı. Konuya ilişkin beyan, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne tarafından resmi ajans WAFA'da yayımlandı.

Ebu Rudeyne, taraflar arasında kamplardaki silahların Lübnan ordusuna teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. İlk partinin Beyrut'taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı ile güneydeki Sur kentindeki Bas Mülteci Kampı'nda teslim edildiği kaydedildi.

Sözcü, bu aşamanın ardından diğer kamplardaki teslim süreçlerinin de tamamlanacağını bildirdi ve sürecin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasında Beyrut'ta yapılan görüşmenin ardından 21 Mayıs'ta yayımlanan bildiride yer alan kararlar doğrultusunda başlatıldığını vurguladı.

Ayrıca tarafların, kamplardaki durumu izlemek ve mültecilerin yaşam ile insani koşullarını iyileştirmek amacıyla bir ortak Lübnan-Filistin komitesi kurulması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Bu komitenin çalışmaları, Lübnan egemenliği ve yasalarına saygı çerçevesinde yürütülecek.

Ebu Rudeyne, iki tarafın Lübnan'daki Filistinli mültecilerin insani, sosyal ve ekonomik haklarının sağlanmasına ve onların topraklarına dönüş haklarından ödün verilmeden onurlu bir yaşam sürdürmelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, taraflar "Lübnan topraklarında silahın yalnızca Lübnan devletinin elinde bulunması" ilkesine vurgu yaptı.

Sözcü, silahlarını teslim etmeyi kabul eden veya teslim etmeye başlayan gruplara ilişkin detaylı bilgi vermedi. Ön hazırlıkları duyuran Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, teslimatın ilk aşamasının dün başlatıldığını açıklamıştı.

Taraf liderleri, kamplarda güvenliğin sağlanması için ilgili makamlar arasında tam koordinasyonun önemine dikkat çekti. 21 Mayıs'taki toplantıda ayrıca Lübnan'ın egemenliği ve silahın yalnızca devlette olması konusu ele alınmış, Avn ortak komitelerin haziran ayında çalışmalarına başlayacağını bildirmişti.

Bilgilere göre Lübnan genelinde 12 kampta toplam 200 binin üzerinde Filistinli bulunuyor; söz konusu nüfus 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor. 1969'da imzalanan Kahire Anlaşması uyarınca kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş-çıkış denetimi Lübnan ordusunun sorumluluğunda bulunuyor.

Yetkililer teslimat sürecinin ilerleyişini yakından izleyeceklerini ve sürecin hem güvenlik hem de insani boyutlarını dengeleyerek yürütüleceğini ifade etti.