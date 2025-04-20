Lübnan Ordusu, İsrail'e Roketli Saldırı Girişimini Engelledi

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e roket saldırısı girişimini engellediklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, geçen ay yaşanan bir olayla alakalı olarak 16 Nisan'da gözaltına alınan kişilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, güneyden roketlerle İsrail'e yeni bir saldırı girişimi olduğuna dair istihbarat bilgileri alındığı ifade edildi. Bu doğrultuda, güneydeki Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesinde bir eve düzenlenen baskında bazı roketler ve fırlatma rampalarının ele geçirildiği kaydedildi. Olayla ilgili birkaç kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerin soruşturulmaya alındığı vurgulanırken, Lübnan ordusunun daha önce de 22-28 Mart tarihleri arasında ülkeden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili bazı Lübnanlı ve Filistinli bireyleri gözaltına aldığı bilgisine yer verildi.

İsrail, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek, ülkenin doğu ve güneyine 2 gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti. Ayrıca, 28 Mart'ta da İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden ülkenin kuzeyine roket atıldığını duyurarak, Beyrut ve güneyine yönelik hava saldırılarını artırmıştı.

Gerçekleştirilen bu saldırılar, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olma özelliğini taşıyor.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e roket saldırısı girişimini önlediklerini bildirdi. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, geçen ay ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili 16 Nisan'da gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. "İstihbarat bilgileri doğrultusunda güneydeki Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesinde bir eve baskın düzenlendi. Söz konusu evde bazı roketler ve fırlatma rampaları ele geçirildi. Konuyla ilgili birkaç kişi gözaltına alındı."

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e roket saldırısı girişimini önlediklerini bildirdi. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, geçen ay ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili 16 Nisan'da gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü belirtildi. "İstihbarat bilgileri doğrultusunda güneydeki Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesinde bir eve baskın düzenlendi. Söz konusu evde bazı roketler ve fırlatma rampaları ele geçirildi. Konuyla ilgili birkaç kişi gözaltına alındı."