Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Bölgelere Yerleşti

Lübnan Ordusu, Güneydeki Üç Beldede Konuşlandı

Lübnan ordusunun, İsrail'in işgali sonrası çekildiği Rab Telatin, Tallusa ve Beni Hayyan beldelerinde konuşlandığı açıklandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA, ordunun bölgede devriye yaptığını ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ordu, bu beldelerde İsrail askerleri tarafından bırakılan engellerin ve molozların kaldırılma işlemlerine de başlamış durumda. Aynı zamanda ev ve sokaklarda patlamamış mühimmat arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Lübnan ordusu, Rab Telatin, Tallusa ve Beni Hayyan sakinlerine, ordunun talimatlarına uyarak güvenlik tam sağlanana kadar bölgeye girmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Ateşkes Sonrası Tansiyon

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes çerçevesinde, İsrail ordusu'nun 60 gün içinde ülkenin güneyindeki işgal noktalarından çekilmesi gerekiyordu. Ancak, Lübnan ordusunun bölgeye "tam olarak yerleşmediği" iddiaları nedeniyle bu süre 18 Şubat'a kadar uzatıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 75 kişi hayatını kaybederken, 267 kişi de yaralandı. Çekilen İsrail ordusu, konutlar ve tarım arazilerine de büyük çapta yıkıma neden olduğu bildirildi.