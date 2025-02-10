DOLAR
36 -0,02%
EURO
37,14 0,21%
ALTIN
3.361,84 -1,66%
BITCOIN
3.514.688,14 -1,44%

Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Bölgelere Yerleşti

Lübnan ordusu, İsrail'in çekildiği 3 beldede konuşlanarak güvenlik önlemleri almaya başladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:08
Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Bölgelere Yerleşti

Lübnan Ordusu, Güneydeki Üç Beldede Konuşlandı

Lübnan ordusunun, İsrail'in işgali sonrası çekildiği Rab Telatin, Tallusa ve Beni Hayyan beldelerinde konuşlandığı açıklandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA, ordunun bölgede devriye yaptığını ve yol açma çalışmaları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ordu, bu beldelerde İsrail askerleri tarafından bırakılan engellerin ve molozların kaldırılma işlemlerine de başlamış durumda. Aynı zamanda ev ve sokaklarda patlamamış mühimmat arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Lübnan ordusu, Rab Telatin, Tallusa ve Beni Hayyan sakinlerine, ordunun talimatlarına uyarak güvenlik tam sağlanana kadar bölgeye girmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Ateşkes Sonrası Tansiyon

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes çerçevesinde, İsrail ordusu'nun 60 gün içinde ülkenin güneyindeki işgal noktalarından çekilmesi gerekiyordu. Ancak, Lübnan ordusunun bölgeye "tam olarak yerleşmediği" iddiaları nedeniyle bu süre 18 Şubat'a kadar uzatıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 75 kişi hayatını kaybederken, 267 kişi de yaralandı. Çekilen İsrail ordusu, konutlar ve tarım arazilerine de büyük çapta yıkıma neden olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ultra Ortodoks Haham Dov Landau'dan Çarpıcı Açıklama: İsrail'in Araplar Tarafından Yönetilmesi Gerekir
2
İsrail Heyeti Doha'dan Döndü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakereler Devam Ediyor
3
Elon Musk: FEMA, Düzensiz Göçmenlere 59 Milyon Dolar Harcadı
4
Hamas Lideri Hayye: 'Trump ve Netanyahu'nun Planlarını Yok Edeceğiz'
5
Nikolay Valuyev Azerbaycan'da 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi
6
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
7
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!