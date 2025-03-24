Lübnan Ordusu, Suriye Sınırındaki 6 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor

Lübnan ordusu, Suriye sınırında 6 yasa dışı geçiş yolunu kapatarak kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:08
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırındaki 6 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki yasa dışı geçiş yollarına karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Son yapılan açıklamada, Suriye sınırında yer alan 6 yasa dışı geçiş yolunun kapatıldığı bildirildi.

Ordu, bu faaliyetlerin Meşrai el-Kaa, el-Kasr ve Kabş bölgelerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Tüm bu adımlar, sınırdaki sızma girişimlerini önlemek ve kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Meşrai el-Kaa bölgesindeki operasyonda, kaçakçılık yapan 7 kişi yakalandı. Bu kişilerden 5’inin Lübnan vatandaşı, birinin ise Suriyeli olduğu açıklandı. Yakalanan kaçakçılardan önemli miktarda kaçak akaryakıt ve tüketim maddeleri ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ordu birlikleri, Lübnan-Suriye sınırında düzenlediği baskınlarla aranan bir kişiyi de yakaladığını duyurdu. İlginç bir detay olarak, bu operasyonda bazı silahların da ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, Suriye resmi ajansı SANA, 16 Mart tarihinde Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdüğünü ve ardından bu askerleri Lübnan'a kaçırdığını öne sürdü. Bu olayların ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları gerçekleştirildi.

Lübnan ve Suriye yazışmalarına göre, iki ülkenin savunma bakanları 17 Mart’ta yaptıkları telefon görüşmesi sonrası ateşkes ve sınır hattındaki gerilimi önleme konusunda anlaştıklarını belirtti.

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