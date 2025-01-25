Lübnan Ordusu: Vatandaşlar Güney'e Dönmek İçin Beklemeli

Lübnan Ordusu'ndan Dönüş Uyarısı

Lübnan ordusu, ülkenin güneyinde yaşayan vatandaşların İsrail ordusunun çekildiği bölgelere dönmek için beklemeleri gerektiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ve İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşması gereğince İsrail ordusunun gerekli bölgelerden çekilmeyi tamamlamadığı veya bu süreçte gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

Mayın ve Patlayıcı Tehlikesi

Açıklamada, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde mayın ve patlayıcıların bulunabileceği uyarısı yapılarak, vatandaşların evlerine dönmek için yetkililerden gelecek talimatları beklemeleri gerektiği vurgulandı.

Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci

İsrail ordusunun, Lübnan'dan 26 Ocak 2024 tarihine kadar çekilmesi öngörülüyordu. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereğince, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail’in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi bekleniyordu.

Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen süreçte, İsrail ordusunun bombardımanlar ve ev yıkma gibi ateşkes ihlalleri sürmüş, bu süre zarfında 659 kez Lübnan topraklarına saldırıda bulunmuştur. Bu eylemler sonucunda 38 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yaralandığı bildirilmiştir.