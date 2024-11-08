Lübnan Parlamentosundan UNESCO'ya Tarihi Eserler İçin Acil Çağrı

Lübnan Parlamentosu'ndan UNESCO'ya Acil Çağrı

Lübnan parlamentosu, tarihi eserlerin korunması amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Tarihi Eserlerin Korunması İsteniyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, parlamenterler Nejat Avn Saliba ve Melhem Halef, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a hitaben yazdıkları bir mektubu Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib aracılığıyla ilettiler.

Yazılan mektupta, UNESCO'dan, arkeolojik alanların insanlığın ortak mirası olarak korunması amacıyla acil önlemler alması talep ediliyor. Mektupta, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonucunda Baalbek, Sur ve Sayda şehirlerindeki tarihi alanların büyük tehdit altında olduğu vurgulanıyor.

Kültürel Mirasın Korunmasında UNESCO'nun Rolü

Milletvekilleri, UNESCO ve Genel Direktör Azoulay'ın kültürel mirası koruma sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor. Dışişleri Bakanı Buhabib'in, UNESCO'nun Paris'teki Daimi Temsilciliği'ne mektubu iletme talimatı verdiği bildirildi.

Baalbek ve Sur, zengin tarihi ve arkeolojik kalıntıları nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta ve bu yerlerin korunması gerekliliği daha da önem kazanmaktadır.