Lübnan Sınırında Çatışmalar: Beyrut'a Yoğun Saldırılar Gerçekleşti

Lübnan'da Şiddetli Saldırılar Başladı

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef alarak çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar sonrasında başlamıştı.

Hedef Gösterilen Binalara Saldırı

Adraee, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki iki binayı hedef gösterdiğini belirtti ve burada saldırı düzenleneceğini açıkladı. Başka bir paylaşımla, bölgedeki başka bir yapının da hedef alındığı ifade edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan bu açıklamaların hemen ardından Dahiye bölgesinde yüksek sesle patlamalar yaşandı ve dumanlar havaya yükseldi.

Hizbullah'tan Cevap Gecikmedi

İsrail'in saldırılarına karşılık vermek üzere Lübnan'daki Hizbullah, sabah saatlerinden itibaren İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik saldırılarını artırdı. Yapılan açıklamalara göre, Hizbullah'ın kuzey İsrail'e düzenlediği saldırılarda 200'den fazla roket atıldığı bildirildi. Özellikle Hayfa ve Celil çevresi hedef alındı. Bu saldırılarda Akka kentinde bir kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi de yaralandı.

Netanyahu'nun Konutuna İHA Saldırısı

Ayrıca, Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı, İsrail'in kuzeyinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya’daki konutuna isabet etti. Başbakanlık Ofisi, olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığını ve yaralanma durumunun olmadığını açıkladı. Sosyal medyada, İHA'nın hasar verdiği evin görüntüleri paylaşıldı, bu evin Netanyahu'nun konutu olduğu iddia edildi. Hizbullah tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.