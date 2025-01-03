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Lübnan-Suriye Sınırında Çatışma: 5 Asker Yaralı

Lübnan ile Suriye sınırında yaşanan çatışmalarda 5 Lübnan askeri yaralandı. Çatışmalar, kaçak geçiş faaliyetleri nedeniyle çıktı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 20:22
Lübnan-Suriye Sınırında Çatışma: 5 Asker Yaralı

Lübnan-Suriye Sınırında Çatışma Çıktı

Lübnan'ın Suriye sınırında, Baalbek kentine bağlı Maarabun bölgesinde meydana gelen çatışmalarda 5 Lübnan askeri yaralandı. Olay, Lübnan ordusunun Suriye tarafındaki silahlı kişilerle karşı karşıya gelmesiyle patlak verdi.

Çatışmanın Sebebi

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Maarabun beldesinde bir kaçak geçiş noktasının tespit edildiği belirtildi. Lübnan askerleri, bu geçiş noktasını kapatmaya çalışırken, Suriye tarafından buldozerlerle geçiş noktasının açılmaya çalışıldığı bildirildi.

Askerlerin havaya uyarı ateşi açması üzerine, Suriye tarafından kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler Lübnan askerlerine ateş açtı. İlk çatışmada 1 Lübnan askerinin yaralandığı aktarılırken, subsequent olaylarda diğer 4 asker daha orta dereceli yaralandı.

Bölgedeki Durum

Lübnan ordusu, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alırken, olaya ilişkin takibin devam ettiğini duyurdu. Ayrıca, Maarabun beldesindeki bir askeri birliğin Suriyeli silahlı kişiler tarafından hedef alınmasının ardından tekrar çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

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