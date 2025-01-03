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Lübnan-Suriye Sınırında Çatışma: Bir Lübnan Askeri Yaralandı

Lübnan'ın Suriye sınırında meydana gelen çatışmada bir Lübnan askeri yaralanırken, bölgedeki gerginlik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:28
Lübnan-Suriye Sınırında Çatışma: Bir Lübnan Askeri Yaralandı

Lübnan-Suriye Sınırında Gerilim Artıyor

Lübnan'ın doğu bölgesinde, Baalbek kentine bağlı Maarabun bölgesinde Lübnan ordusu ile Suriye tarafından gelen silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Olayda bir Lübnan askeri yaralandı.

Olayın Detayları

Lübnan ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Suriye sınırında kaçak geçiş noktası tespit edildi. Lübnan askerleri, tespit edilen geçiş noktasını kapatmaya çalıştıkları esnada, Suriye tarafından buldozerlerle bu noktanın açılmak istendiği bildirildi.

Askerler, karşı taraftan gelen tehditlere karşı uyarı ateşi açtı. Ancak, Suriye tarafındaki kimliği belirsiz silahlı kişilerin de Lübnan askerlerine ateş açması üzerine çatışma şiddetlendi.

Çıkan çatışmada bir Lübnan askerinin yaralandığı ve bölgedeki askerlerin gerekli önlemleri aldığı kaydedildi. Olayın takibi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

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